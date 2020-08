Fue profético: lo que dijo James cuando volvió Zidane al Real Madrid

James Rodríguez y Zinedine Zidane tienen algo en común: llevan dos ciclos en el Real Madrid, pues se fueron y volvieron al club español. Mientras ‘Zizou’ ganó prácticamente todo como entrenador, el colombiano sufrió con el entrenador francés, quien había impulsado su salida al Bayern Múnich en 2017.



Cuando estaba por terminar los dos años de cesión de James al equipo alemán, se produjo una noticia en el Madrid. El 11 de marzo de 2019, fue anunciado el regreso de Zidane al banquillo técnico blanco, lo que fue un baldado de agua fría para Rodríguez, quien a esa altura ya le había manifestado a los directivos del Bayern que no quería quedarse y que no hicieran uso de la opción de compra que tenían por él.



Ese mismo día, James tuvo una frase profética sobre la llegada de James y lo que iba a ser su situación en la vuelta al Madrid. Según Eduardo Aguirre, periodista de ‘El Chiringuito’, “15 minutos después de que se anunciase el fichaje de Zidane, James se enteró de ello y su primera frase fue: ‘Se acabó mi historia en el Real Madrid’”.



No se equivocó James, pues ya la historia está escrita y el colombiano tuvo que ver cómo lo relegó Zidane, hasta el punto de llevarlo al desespero y provocar que el mismo jugador pidiera no ser convocado para un partido si no iba a jugar; de ahí en adelante, no fue más concentrado.



Ahora, el colombiano espera encontrar un club “en el que pueda jugar y ser querido”. Lazio, Manchester United, son los dos candidatos que han sonado con más fuerza para el futuro de James Rodríguez.