Messi lo quiere: los dos sacrificados del Barça para fichar a Lautaro

Con la llegada de Ronald Koeman al puesto de entrenador del FC Barcelona, la primera tarea del holandés es hablar con Lionel Messi para conocer su pensamiento sobre la actualidad del club catalán, saber si se quiere ir o está dispuesto a ser el líder de un recambio fuerte en el plantel.



Sin embargo, la dirigencia también tiene que esforzarse en el mercado de fichajes, para construir un equipo prometedor, con figuras jóvenes, que responsan a un proyecto sólido para volver a ganar cosas importantes en España y Europa. Así, el club azulgrana trabaja fuerte para fichar a un jugador que haría que Messi se anime a quedarse: el delantero Lautaro Martínez.



El argentino es del gusto de Messi, pues lo conoce de la selección Albiceleste y en Europa ya se ha hecho un nombre jugando para el Inter; de hecho, jugará la final de la Europa League frente al Sevilla.



Sin embargo, Barcelona no tiene mucho dinero y no se podría comprometer con gigantes inversiones; así, dispone de jugadores transferibles de jerarquía para ofrecerle un canje al Inter. Y la prensa ya puso a dos nombres importantes, que sería sacrificados para salir del Barça y facilitar la llegada de Lautaro.



Se trata de Sergio Busquets y Luis Suárez, veteranos que ya no tienen lugar en el nuevo proyecto. Al volante central lo sustituirá el holandés Frenkie de Jong, mientras que por el uruguayo estaría Lautaro, como refuerzo estrella.