¡Inesperado apoyo! Vélez habla de James en Catar y pide no magnificar

En periodista Carlos Antonio Vélez ha sido uno de los más críticos con James Rodríguez en el pasado. Por eso sorprende que ahora, cuando muchos critican su paso a la exótica Liga de Catar, él sea el primero en justificarlo.

Primero, el analista defendió la decisión de fichar por el Al Rayyan por un buen dinero: "Me parece muy bien q James cobre por su trabajo, nadie lo hace gratis pero q cumpla con los compromisos".



Después del cierre del mercado, no habría otra opción: "Lo de Qatar a falta de opciones, no había ninguna, es más q válido", dijo Vélez.



Pero eso sí, no pasa por alto lo que considera una exigencia para volver a la Selección Colombia y se mostró incrédulo sobre el rumor de una llegada a un club como PSG después de la pasantía en Catar, tal como se ha rumorado: "Si no está activo no lo pueden llamar a la selección, debe jugar y no creo en cláusulas secretas(humo)", dijo.

1- Me parece muy bien q James cobre por su trabajo,nadie lo hace gratis pero q cumpla con los compromisos2- Lo de Qatar a falta de opciones,no había ninguna,es más q válido3- si no está activo no lo pueden llamar a la selección,debe jugar y 4- no creo en cláusulas secretas(humo) — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 23, 2021



Finalmente, en un comentario a una entrevista de Jeison Medina a FUTBOLRED, como único colombiano que hoy juega en Catar, pidió no magnificar un torneo que considera menor, solo porque aterriza James allí: "Ahora q tampoco nos vengan con milonga… según estos ciudadanos nos estábamos perdiendo la gran liga, el torneo de la gran flauta, lo máximo de la galaxia… no me crean tan pendejo….", concluyó.