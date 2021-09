¿Por qué James en Catar? 'Es un paso corto, volverá a grandes ligas'

Habrá presentaciones oficiales, despliegue de medios y redes sociales, todo lo que corresponde a un fichaje estelar como el que tendrá Al Rayyad, de Catar, con James Rodríguez. Pero, en ambos lados del océano, la pregunta es la misma: ¿por que cambiar la Premier League y a Europa por una liga lejana y sin tanta competencia?

Una primera explicación se podría conocer este jueves, de su propia boca, en la presentación. Pero en el fondo hay otros motivos que solo aquellos que han tenido el placer de trabajar con él, de entrenarlo y verlo en su día a día, podrían aventurar. Es el caso de Pablo Garabello, quien hiciera parte del exitoso cuerpo técnico de José Pékerman en la Selección Colombia, y para quien Catar puede ser una estación, no necesariamente un destino.



¿Cómo interpretar la decisión e James de ir la fútbol de Catar?



Considerando la llegada de James a Catar y conociéndolo de nuestro paso por la Selección Colombia y habiéndolo entrenado, creo que esta en la búsqueda de volverse a sentir bien cuidado, bien admirado, de sentirse valorizado por el club, por su entrenador. Los jugadores con ese talento necesitan siempre de sentirse importantes.



¿Es coherente con su carrera o es un afán de continuidad?



Una Liga como la de Catar, que de a poco se ha ido volviendo competitiva, para sentirse James Rodríguez, ese jugador que deslumbra en las canchas y que se vuelva a hablar de él, no me cabe duda que va a conseguir esa continuidad que tanto anhela y que será un paso no muy largo y va a volver a las grandes ligas, creo que es el momento donde quiere volver a llenarse de confianza y es un lugar ideal par volver a sentirse admirado, querido, y un lugar donde ojalá pueda desplegar su pegada, sus pases y todo su juego que tanto nos deleitó.



¿Hace bien en privilegiar a la Selección Colombia y alejarse de la grandes ligas europeas?



James siempre va a querer volver a la Selección, siempre va a querer ayudar desde adentro a sus compañeros, su cuerpo técnico, y también va a querer darle muchas alegrías, como ya lo ha hecho, al pueblo colombiano. Hoy la lejanía... pensábamos que JuanFer Quintero al irse a la Liga de China también iba a perder un poco la posibilidad de volver a la Selección, pero no solo volvió y en un gran nivel, jugando un gran partido (contra Chile), sino que el talento, la pegada, el entender el juego no se pierde por ir a una liga que si bien no es de las más reconocidas, en el fútbol mundial con la globalización de entrenadores es difícil que se vaya a una liga y se pierda competencia. Hoy todas las ligas tienen la forma física, técnica y táctica y él va a querer llegar al Mundial y dar las alegrías que dio en el 2014. Creo que el cuerpo técnico de Rueda, que seguro mira todas las ligas, lo tendrá en su órbita para volver a citarlo.



¿Se puede pensar que este es un paso al retiro?



De ninguna manera es un paso al retiro. En la carrera de los jugadores de la categoría de James, a veces bajar uno o dos escalones o los que fueran necesarios, es un relanzamiento de la carera. Seguramente lo analizó, vio que era un momento de discusión de su su carrera, iba a un club en el que por ahí tenía que lucharla mucho más de lo que merece y toma la decisión de ir a una liga para estar un tiempo y donde se asegurará ser respetado y valorado y va a relanzar su carrera.



Es un paso corto por Catar para que el mundo vuelva a hablar de James, estoy seguro que es una decisión muy pensada, que lo va a valorizar principalmente para el Mundial, y luego del Mundial seguro irá a una liga más competitiva con otra fortaleza mental y física. No creo que se aun paso al retiro sino lo contrario, un paso a seguir creciendo y valorizarse nuevamente.