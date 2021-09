Sueltan la mano a James y Benítez sonríe: 'nadie es más que el club'

James Rodríguez no es más jugador del Everton de Inglaterra y, a juzgar por lo que desde allí se comenta, no parece que represente un golpe demasiado fuerte.

En su último artículo sobre la salida del colombiano, el diario Liverpool Echo aseguró que el club y su técnico Rafa benítez tienen toda la razón en la despedida del zurdo.



Al hablar de la expectativa que generó, aseguran que es el mismo caso de Duncan McKenzie, quien fue muy popular a finales de los 70, pero se fue tras 18 meses al Chelsea sin cumplir todo lo que se proponía.



"La historia se repite en Goodison Park, con el talento inconformista y voluble de James Rodríguez, impulsado esta semana por un técnico que prefiere cualidades más prosaicas que las que ofrece el colombiano. Rafa Benítez tiene toda la razón. El todo tiene que ser mayor que la suma de sus partes. Y en un fútbol saludable y exitoso, nadie puede ser más grande que el club", dice el artículo, firmado por David Prentice.



Y sin olvidar aquel incómodo momento en que el jugador reconoció que no sabía cuál era el siguiente rival, en una transmisión en Twitch, añadió: "Las superestrellas, al final de brillantes carreras, pueden tomarse libertades que no ayudan a los clubes con los que están viendo sus carreras. Como que James Rodríguez no se dio cuenta de la oposición cuando Everton debía enfrentarse al Leeds hace tres semanas".



El medio reconoce que la expectativa era demasiado alta, pero en definitiva no se cumplió: "a los fanáticos les encantó la idea de tener en su escuadrón un ganador de la Bota de Oro de la Copa del Mundo, un futbolista tan popular que tiene 46 millones de seguidores en Instagram y cuyo fichaje se publicitó en Times Square y en una torre en Colombia (la Torre Colpatria), pero aunque James puede ganar concursos de popularidad, no estaba ayudando al Everton a ganar partidos de fútbol. Logró solo una vez ser titular en los últimos seis partidos de la temporada pasada, una miserable derrota en casa ante el Sheffield United, cuando un lugar europeo estaba en juego, y su racha más larga de juegos como titular la temporada pasada fue de cinco partidos".



No le perdonan ni el olvido del calendario, ni el vuelo a Colombia, en su jet privado, cuando el equipo agotaba sus opciones de clasificación a torneos europeos. Y aunque es verdad que quedarán en la memoria sus partidos en Anfield, en Old Trafford y en King Power Stadium, la realidad es elocuente: costaba demasiado dinero para su real aporte.



"No lo vimos con suficiente frecuencia. Y como la condición física de James probablemente no mejoraría en nada a la edad de 30 años, Rafa Benítez decidió que el salario de 200.000 libras esterlinas a la semana, en un momento en que el Everton necesitaba analizar cuidadosamente cada centavo gastado, no era un buen uso de los recursos del club", explicó la fuente.



La conclusión es contundente: "cuando estaba disponible, era un placer verlo, absolutamente. Pero el club siempre debe ser más grande que el individuo".