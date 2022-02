Vélez a James: 'soy tóxico con los que no entrenan, los disociadores'

James Rodríguez habló de todo en su más reciente aparición en Twitch y dejó varios titulares: está cansando en Catar, busca otra oportunidad en Europa, piensa en la MLS, ofrece excusas por su reacción contra los hinchas después de la derrota de la Selección Colombia contra Péru en Barranquilla por las Eliminatorias a Catar... hasta dice que está soltero.

Y sí, asegura que hay periodistas tóxicos que hablan de cosas que, según él, no ocurren dentro del equipo y no explican la razón de la actual crisis de resultados, que tiene al país ad portas de la eliminación del Mundial.



Y a eso respondió, sin titubeos, un periodista: Carlos Antonio Vélez. Así opinó en Planeta Fútbol de Antena 2: "Dijo (James) que los periodistas somos tóxicos, sí. No respondo por los demás, yo soy muy toxico contra quienes no respetan la autoridad, demasiado tóxico contra los que no entrenan, los disociadores, los que caminan en la cancha, no corren, no entrenan bien, los que no respetan, porque quien no trabaja y solo juega no respeta a sus compañeros. Soy muy tóxico", afirmó.



"Dijo que no decimos la verdad, tiene razón. En mi caso es cierto pero le prometo que lo haré en el caso Queiroz, que me prometió una entrevista y contaremos esa historia y lo que pasó en siete años de comillas felicidad y cuánta plata se llevaron", añadió.



Para no guardarse ningún dardo, Vélez apuntó a que James no descarte dedicarse al fútbol en alguna de sus facetas cuando llegue el momento del retiro: "Me alegra que dijo que le está gustando el tema táctico, un poco tarde ¿no? Que bueno porque le sacó siempre el cuerpo. Y no descarta ser entrenador en el futuro. Dijo: 'me gustaría aportarle cosas al fútbol colombiano que nos falta'. Ojalá aporte trabajo, entrenamiento, metodología exigente, todo eso que él debe conocer. 'Tenemos talento, con proyectos serios seríamos potencia', dijo. ¡Seguro! Si los jugadores cumplieran lo que los buenos técnicos les indican y respetaran y actuaran conforme a la ética las cosas serían excelentes, no estaríamos hablando de las deplorables presentaciones contra Argentina, Uruguay y Ecuador. Que aporte lo que a él le ha faltado", sentenció.





Hay que hacer una selección con jugadores con hambre, que quieran ganar títulos, que honren las convocatorias, que no sienten que es un sacrificio, venir, que corran, que luchen que jueguen bajo el mando de un técnico fresco, si es joven mejor, que no es agregue lo que tienen los que ganan, intensidad física, carácter, que sea muy amigo del trabajo y no use las convocatorias para enriquecerse con el trabajo de los demás, que no sea populista y apunte a ganar títulos.