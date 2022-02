James Rodríguez se confesó sobre su carrera: Catar, MLS y Rafa Benítez

James Rodríguez no esquivó ninguna pregunta de sus seguidores, este domingo en una transmisión de más de una hora en su cuenta de Twitch. El ‘10’ de la Selección Colombia negó problemas con sus compañeros del combinado nacional, tirándole flores a Falcao y señalando a la prensa colombiana y sus rumores.



Además, recordó el mal momento que vivió la Selección en el partido contra Perú por Eliminatorias, y los silbidos de la afición en el estadio Metropolitano de Barranquilla, dando su punto de vista y enviándole un mensaje a los hinchas colombianos.



Incluso, James se atrevió a despejar dudas sobre su vida sentimental, dando claridad sobre una supuesta relación y dejando claro cómo está el corazón.



Sobre su momento en Al-Rayyan, de Catar, James dijo que “por lo menos estoy jugando. Al equipo en la Liga no se nos ha dado los resultados, pero en Copa vamos bien, la idea es poder ganarla. Por lo menos estoy jugando, estoy haciendo las cosas bien, ya llevo muchos partidos jugados, estoy contento por eso, porque hace mucho tiempo no jugaba tantos partidos en línea. Estoy haciendo goles, asistencias, y para eso vine acá, para poder jugar y coger ritmo, y ver qué pasa después también”.



Sin embargo, James confesó sus deseos de cambiar de destino en un futuro próximo y sorprendió con sus declaraciones, que lo alejarían de la Liga de Catar. “Hasta cuándo en Catar. No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”, comentó.



“Estoy compitiendo y haciendo las cosas bien personalmente, haciendo goles y pases; en la parte grupal, como que no nos hemos entendido mucho, pero al final es todo nuevo, ojalá terminemos de la mejor manera; tengo salud, que es importante, y en la parte física estoy perfecto”, añadió el colombiano.



Sin embargo, larga parte de su contacto con sus seguidores fue para hablar de su carrera profesional, de sus planes cercanos y de su futuro, o lo que tiene proyectado.



Sobre volver a Europa, James considera que es posible. Le encantaría jugar en Italia, pues es la única liga poderosa que le falta en el Viejo Continente.



“Volver a Europa, por qué no. Tengo las condiciones, estoy cogiendo ritmo, esperar qué pasa. Otra buena opción es ir a Estados Unidos, que me gusta mucho, pero falta tiempo para (definir) eso”, aseguró.



También recordó su paso por Everton de Inglaterra y lamentó que se haya cruzado con Rafa Benítez. “Sí volvería, por qué no. Es un club en el que me hubiera gustado estar más tiempo, con hinchas increíbles. Pero bueno, me topé con un técnico que no quería contar conmigo; yo quería estar ahí, lastimosamente son cosas de gustos y el técnico no quiso contar conmigo, es respetable. Hasta el último día me entregué al máximo, y ese es el recuerdo que quiero dejar en cada equipo”.



Sin embargo, James tiene claro que le gustaría cerrar su carrera en la MLS de los Estados Unidos. “Me gustaría para retirarme, porque es un país que me gusta mucho, además estaría más cerca de mi hija (Salomé), que vive en Miami. Hace muchos años me voy de vacaciones allá”, dijo Rodríguez.