Duelo entre colombianos: así será la jornada decisiva en Champions

Se viene la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions League donde varios clubes buscarán sellar su clasificación, mientras otros anhelan seguir con vida para el último juego y seguir peleando por estar entre los mejores.



Por ello, durante esta jornada habrá varios choques decisivos que tendrá también como protagonistas a los futbolistas colombianos, quienes esperan guiar a sus equipos a la gloria en esta primera fase.



Cuadrado con Juventus

​

El primer futbolista colombiano que entrará en acción será el volante Juan Guillermo Cuadrado, quien espera como capitán ser la guía este martes a las 2:00 p.m. para llevar a la Juventus a la clasificación, pues su equipo aún no encuentra la forma en Champions League y sólo le queda ganar a Benfica en el estadio Da Luz de Portugal para llegar con vida en el último partido contra PSG.



Álvarez Balanta y Matheus Uribe con Brujas y Porto



El defensa colombiano Éder Álvarez Balanta estará jugando con el ya clasificado Brujas frente a Porto del volante Matheus Uribe, en un duelo que será esencial para los portugueses, pues deben ganar en Bélgica para mantener su segunda posición y mantener al margen al Atlético de Madrid. El duelo entre cafeteros será a las 11:45 a.m.



Borré vs Luis Javier Suárez

​

Eintracht Frankfurt y Olympique de Marsella se enfrentarán en un duelo clave por el segundo lugar de la clasificación del grupo D, donde Rafael Santos Borré estará con los alemanes aspirando a hacer respetar su casa para salir del fondo de la tabla y destronar de la posición que ostenta el club francés, del otro colombiano Luis Javier Suárez. El juego será a las 2:00 p.m. este miércoles 26 de octubre.



Morelos con Rangers

​

El club escocés no le fue bien en esta primera fase de grupos de la zona A y con cero puntos está eliminado del certamen, pero el colombiano Alfredo Morelos espera ser titular y figura para dar la sorpresa en Italia frente al clasificado Nápoles y sumar así sus primeros tres puntos en la competencia.



Dávinson Sánchez con Tottenham

​

El defensor central colombiano viene de ser titular en el equipo de Conte frente a Newcastle y espera volver a repetir en la nómina principal del técnico italiano para el partido contra Sporting Lisboa, juego que será decisivo para las aspiraciones de los ingleses en la competencia, pues son líderes con 7 puntos y a las 2 de la tarde el 26 de octubre esperan ganar sin problemas.



Liverpool del lesionado Luis Díaz



Por último está Liverpool, quien no ha tenido buena temporada y la baja del colombiano Luis Díaz les ha pesado, pues no encuentran el reemplazo del extremo colombiano, pero aún así los de Jurgen Klopp espera dar la sorpresa y asegurar el segundo lugar del grupo D, venciendo a Ajax en Países Bajos el 26 de octubre a las 2 de la tarde.