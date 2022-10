Facundo Boné se desahogó por decisión de Roldán: ‘No lo insulté’

En el partido entre América de Cali y Deportivo Pasto que terminó ganando los escarlatas 4-0 a los nariñenses en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 10, resultó ser más escandaloso el mismo resultado, pues el árbitro Wilmar Roldán expulsó al uruguayo Facundo Boné de Pasto por supuestamente una mala palabra.



Sin embargo, tras la evidencia de las cámaras de televisión donde Boné no se le ve la intensión de agredir verbalmente a Wilmar Roldán, se desató la polémica de qué verdaderamente pasó en ese instante en el que el reconocido árbitro le mostró la doble tarjeta amarilla para que finalmente saliera del campo expulsado.



@AmericadeCali vs @DeporPasto

Liga Colombiana

Fecha 19

Árbitro: Wilmar Roldán



Minuto 50: Sencillo ...Roldán expulsó al jugador Facundo Bonè porque le dio LA GANA...



Cortesía Win sports pic.twitter.com/toXmTMYXne — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) October 22, 2022

Por ello, el protagonista Facundo Boné habló de lo que vivió en el estadio Pascual Guerrero con Roldán y dejó claro lo que realmente sucedió y reconoció que también fue sorprendido por la decisión de Roldán.



“No quiero insistir mucho en el tema del árbitro, porque el perjudicado soy yo, pero no le falté al respeto, ni le dije nada malo”, dijo Facundo Boné a Blog Deportivo de Blu Radio, palabras que repitió en otros medios de comunicación.



Igualmente, explicó la situación dentro del campo y confirmó que no le dijo nada a Roldán con palabras que lo ofendieran y que sólo busca estar bien para no salir perjudicado con futuras sanciones.



"Por el bien del equipo no tengo muchas ganas de hablar, pero eso de que lo mandé cagar es mentira, no me dirigí con un insulto o ese tipo de protesta. Había jugado todos los partidos y lo único que queda es apoyarlos para que todo salga bien”, finalizó Boné, quien no estará en la fecha decisiva con Pasto.



Hay que recordar que Deportivo Pasto es segundo con 31 puntos, pero tendrá que confirmar su clasificación contra Independiente Medellín en la fecha 20, pues la tabla está muy apretada y varios podrían quedar con las mismas unidades.