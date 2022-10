Lo que vio Gallo vs lo que pasó: 'Sentí impotencia, hice lo correcto'

Una de las jugadas más polémicas de la fecha 19 de la Liga fue la mano que el juez Nicolás Gallo le pitó a Atlético Nacional, penalti que sirvió para empatar 1-1 el duelo contra Deportivo Pereira. ¿Qué historia se contaría de haber ganado el equipo local?

Será todo parte de la especulación porque Gallo interpretó de una manera muy cuestionable el reglamento, al sancionar una mano en el área cuando el protagonista evidentemente correo con las manos hacia atrás, justamente para evitar el castigo.



Quien mejor que el protagonista, Carlos Ramírez, para contar lo que pasó en la cancha: “sentí mucha impotencia. Uno como jugador aprende a asimilar ese tipo de jugadas y sabe qué es lo correcto hacer en ese tipo de acciones. Desde el principio sabía que esa jugada no era sancionable. Mucha impotencia en el momento y luego viéndola en video quedo más tranquilo sabiendo que hice lo correcto. Duele porque son decisiones que al final pueden determinar una clasificación y lo único que queda es seguir trabajando”, dijo en entrevista con Blu Radio.



“Él, Nicolás Gallo, me decía que estaba ampliando el volumen del cuerpo y que la pelota me había pegado en el codo. Le dije que en ningún momento la pelota me pegó en el codo y que mi intención siempre fue guardar el brazo. Le dije que por la proximidad que estaba con Dorlan pensé en guardar la mano y le dije que por favor revisara en el VAR e igual después de revisar siguió tomando la decisión de que es penal”, añadió.



Finalmente dijo: “Creo que todos los partidos son importantes pero estamos en un momento determinante. El partido cambió mucho a partir de esa acción. El grupo lo asimiló. Seguimos con la misma intención e intensidad y nos pudimos reponer a ese duro momento. Creo que todo pasa porque es una jugada que incidió en un resultado muy importante y al final puede decidir una clasificación o no”, concluyó. Nada que agregar al error de Gallo.