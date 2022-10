Vacaciones: Guardiola confirmó qué hará Haaland durante el Mundial

Erling Haaland es uno de los mejores delanteros en la actualidad y tras su llegada a Manchester City, confirmó que es un delantero potente que busca imponer récords mundiales para el futuro, pues su poder goleador se ha venido destacando cada temporada.



Los elogios van y vienen cada vez que el noruego sale figura con el City y siempre que tiene la oportunidad, Pep Guardiola habla de su rendimiento en la plantilla, dejando claro su titularidad y de cuidarlo para tenerlo en cuenta.



Por ello, Guardiola respondió al ser preguntado por el plan de trabajo de Haalland, confirmando unas pequeñas vacaciones para el noruego durante el Mundial de Qatar 2022, pues no estará con Noruega por no haber clasificado y es una de las estrellas que se quedaron sin Mundial



Estará en Marbella o en Noruega probablemente. Estoy bastante seguro de que le habría encantado estar en el Mundial, pero tiene una casa en Marbella. Irá allí a jugar a golf. Ojalá no beba ni coma mucho, porque quiero que vuelva en forma”, confirmó Pep Guardiola previo al duelo de Champions League entre City y Dortmund.



En la actual temporada, Haaland ha jugado quince partidos y anotando 22 goles, siendo una temporada excepcional con Manchester City tras ser su primera temporada en el club inglés.