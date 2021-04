Sin dos colombianos y con 12 juveniles: el hospital de Boca Juniors

Con un presente no muy bueno en materia deportiva, Boca Juniors se prepara para su primer duelo de Copa Libertadores. Los xeneizes, dirigidos por Miguel Ángel Russo, buscarán los tres puntos en la altura de La Paz, cuando este miércoles se enfrente en el Hernando Siles a The Strongest, por la primera fecha del grupo C.

Sin embargo, sumado al bajo rendimiento del equipo, Russo tiene un gran problema, y es que para este duelo internacional no podrá contar con sus habituales titulares, ya que algunos tienen molestias físicas, otros contagiados por covid-19 y uno suspendido.



Con el oscuro panorama, el estratega argentino presentó la lista de convocados para viajar a Bolivia, en la que solo Sebastián Villa será la representación colombiana, pues Edwin Cardona y Jorman Campuzano dieron positivo para covid-19 y Frank Fabra debe tres fechas de suspensión.



En este orden de ideas, así está la situación en Boca Juniors.



Lesionados: Mauro Zarate. Carlos Tévez no fue convocado para evitar un desgaste físico (decisión técnica).



Contagiados: Carlos Zambrano, Jorman Campuzano, Marcos Rojo, Edwin Cardona y Esteban Andrada (prevención).



Suspendido: Frank Fabra.

Para suplir las bajas, Russo metió mano de los juveniles, algunos con continuidad en el primer equipo, para completar las lista de 23 viajeros: Eros Mancuso, Nicolás Capaldo, Renzo Giampaoli, Nicolás Valentini, Agustín Sández, Alan Varela, Cristian Medina, Agustín Almendra, Agustín Obando, Ezequiel Fernández, Ezequiel Zeballos y Luis Vázquez.