En Nacional no le pasó: el mal momento de Farid Díaz en Paraguay

Farid Díaz no la pasa bien en Paraguay. El lateral izquierdo, con pasado en Atlético Nacional y Selección Colombia, denunció públicamente la situación que vive en su club, Nacional de Paraguay, luego de asegurar que la institución le debe varios meses de salario y algunos premios.

Díaz, de 37 años, quien llegó a Nacional de Paraguay en el 2020, reveló que él y sus compañeros no se presentaron a entrenar como protesta a los incumplimientos económicos por parte de la directivas.



"No es problema, es una situación que estamos pasando. Nosotros hoy teníamos entreno y no nos presentamos, ya teníamos una conversación grupal y se hizo. (Les deben) Marzo, abril y mayo que va corriendo -el corte para recibir el pago, según el jugador, son los 10 de cada mes-", dijo.



"No sabemos que va a pasar ahorita o mañana temprano, depende de lo que nos comunique el grupo, el capitán. Todos tenemos necesidades, no porque alguno gane más quiere decir que es ajeno. Gracias a Dios no tenemos ningún compañero que si no pagan, le van a cortar los servicios"



"Esa es la situación, no queremos que esto se agrave más y llegar a un punto de que no haya más solución y se termine complicando. Si hay luz verde podemos entrenar mañana", finalizó



El colombiano, quien ha disputado nueve partidos en la presente temporada, hizo énfasis en que el grupo viene trabajando a tope para cumplir los objetivos deportivos, pues, como muestra de ello, Nacional es segundo en la clasificación (24 puntos), a falta de seis fechas de finalizar el campeonato que comanda Libertad (25 puntos). Justamente, este domingo 25 de abril, Nacional se enfrentará a Libertad en un duelo crucial que puede definir el campeonato paraguayo.



Farid Díaz es recordado por su gran paso por Atlético Nacional, club con el que alcanzó su punto más alto de su carrera, no tuvo ningún tipo de percance salarial, y con el que consiguió levantar la Copa Libertadores en el 2016.