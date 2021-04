¡Se inicia 'revolcón' en FPC! Ficha del Pasto suena para Millonarios

Como es de esperarse, los clubes empiezan a replantear sus nóminas después de terminar la fase regular de la Liga 20201-I, en la que quedaron eliminados. Algunos llegaron con chances a las últimas fechas y otros tuvieron un semestre para el olvido, pero sea la razón que sea, o la campaña hecha hasta el fin de semana, todos buscarán nuevos aires. Y no solo los clubes, los jugadores también. Tomas Maya, lateral que jugó con Pasto esta temporada, sería una posibilidad para Millonarios.

En las últimas horas se ha hablado de algunos movimientos importantes en equipos como Alianza Petrolera, club que acabó con un antirécord (no ganó ningún partido). De hecho no lo hace desde septiembre de 2020 cuando venció al DIM. Desde ese entonces no sabe lo que es celebrar un triunfo y nada les funcionó, ni el cambio de entrenador.



Además de los petroleros, del que podrían salir por lo menos siete jugadores, se habla de "sacudón" en la nómina del Pasto y Once Caldas, por mencionar algunos.



Justamente hablando del Deportivo Pasto, equipo que incluso pudo dar pelear por meterse a los ocho y que se rindió muy rápido, sería uno de los que perdería varias fichas importantes. La prensa nariñense menciona la salida de Yhormar Hurtado y Estefano Arango, quienes regresarían al Alianza, tras cumplir el préstamo. Ederson Moreno, quien tuvo posibilidades de quedarse en La Equidad en 2020, y Tomas Maya, quien ahora aparece como posibilidad para Millonarios, son las otras posibles bajas.



Y es que, no es un secreto que el club pastuso atraviesa una difícil situación económica. Diego Corredor, entrenador que salió tras la eliminación de la Copa Sudamericana, manifestó que este año no le han podido cumplir a los jugadores. "El equipo desde el año pasado viene atrasándose, pero cumpliendo", contó en una reciente entrevista con El Alargue. Es un panorama que arrastran desde en 2020, aunque se pusieron al día en diciembre.



Maya, lateral izquierdo de 24 años, con paso por equipo como Leones, Huila, Santa Fe, Cúcuta, Envigado y Pasto, sería una de las opciones que maneja la directiva azul, pensando en reemplazar a Felipe Banguero. Se asegura que el futuro de Banguero estaría en Once Caldas, a donde llegaría a préstamo.