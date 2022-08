Golazos colombianos en el exterior: balance del fin de semana

Grato balance de los colombianos que actúan en el exterior durante el fin de semana. Varias anotaciones, algunos lujos y buenas presentaciones en el regreso de las principales ligas europeas, así como en toda América.



Sin lugar a dudas, la gran figura fue Luis Javier Suárez. El atacante samario debutó oficialmente con Olympique de Marsella y en media hora marcó un doblete. Sensacional.

Arqueros

David Ospina: jugó el viernes en la victoria 0-2 del Al Nassr saudí al Málaga por duelo amistoso.



Defensas

Óscar Murillo: no jugó el domingo en victoria 2-0 del Pachuca frente a Tigres.



William Tesillo: no jugó el sábado en la derrota 5-1 del León en casa del Monterrey por la Liga MX.



Deiver Machado: fue titular el domingo en la victoria 3-2 del Lens frente al Brest por Ligue 1.



Yerson Mosquera: no jugó el sábado en la derrota 2-1 de los Wolves en casa del Leeds United por Premier League.



Dávinson Sánchez: no jugó el sábado en la victoria 4-1 del Tottenham frente al Southampton por Premier League.



Carlos Cuesta: fue titular el sábado en la victoria 4-2 del Genk frente al Eupen por Liga de Bélgica.



Daniel Muñoz: fue titular el sábado en la victoria 4-2 del Genk frente al Eupen por Liga de Bélgica.



Jhon Lucumí: fue titular el sábado en la victoria 4-2 del Genk frente al Eupen por Liga de Bélgica.



Yerry Mina: fue titular el sábado en la derrota 0-1 del Everton frente al Chelsea por Premier League. Se retiró lesionado al minuto 70.



Frank Fabra: no jugó el sábado en la victoria 2-1 de Boca Juniors frente a Platense por Liga Argentina.



Stefan Medina: fue titular el sábado en la goleada 5-1 del Monterrey frente al León por Liga MX.



Mediocampistas

Gustavo Cuéllar: fue titular el domingo en la victoria 1-2 del Al-Hilal frente a Almería por duelo amistoso.



Jaminton Campaz: fue titular el viernes en la victoria 1-2 del Gremio en casa de Guaraní por la Serie B de Brasil.



Juan Guillermo Cuadrado: no jugó el domingo en la derrota 0-4 de la Juventus frente al Atlético de Madrid por duelo amistoso.



Éder Álvarez Balanta: no jugó el viernes en el empate a uno del Brujas frente al Zulte por la Liga de Bélgica.



Jefferson Lerma: fue titular el sábado en la victoria 2-0 del Borunemouth frente al Aston Villa por Premier League. Anotó al minuto 2.



Wilmar Barrios: fue titular el sábado en el empate a cero del Zenit frente al Akhmat por la Premier rusa.



​Yairo Moreno: jugó el sábado en la derrota 5-1 del León en casa del Monterrey por la Liga MX.



Matheus Uribe: fue titular el sábado en la victoria 5-1 del Porto frente al Maritimo por la Liga NOS.



Kevin Agudelo: fue titular el sábado en la victoria 5-1 del Spezia frente al Como por Coppa Italia.



Steven Alzate: no jugó el domingo en la victoria 1-2 del Brighton en casa del Manchester United por Premier League.



Edwin Cardona: no jugó el sábado en el empate a cero de Racing frente a Barracas Central por Liga Argentina.



Jorman Campuzano: no jugó el sábado en la victoria 2-1 de Boca Juniors frente a Platense por Liga Argentina.



Víctor Cantillo: fue titular el sábado en el empate a uno de Corinthians frente al Avaí por Brasileirao.



Juan Fernando Quintero: no jugó el domingo en la victoria 0-1 de River Plate en casa de Independiente por Liga Argentina.



Delanteros

Diego Valoyes: fue titular el sábado en la victoria 2-0 de Talleres de Córdoba frente a Argentinos Juniors por Liga Argentina.



Duván Zapata: fue titular el sábado en la derrota 2-1 del Atalanta frente al Valencia por duelo amistoso.



Luis Fernando Muriel: fue titular el sábado en la derrota 2-1 del Atalanta frente al Valencia por duelo amistoso.



Luis Sinisterra: no jugó el sábado en la victoria 2-1 del Leeds United frente al Wolverhampton por Premier League.



Rafael Santos Borré: fue titular el viernes en la derrota 1-6 del Eintracht Frankfurt frente al Bayern Múnich por Bundesliga.



Luis Suárez: jugó el domingo en la victoria 4-1 del Marsella frente al Reims por Ligue 1. Anotó dos goles (75', 90+4')



Miguel Ángel Borja: jugó el domingo en la victoria 0-1 de River Plate en casa de Independiente por Liga Argentina.



Luis Díaz: fue titular el sábado en el empate a dos del Liverpool en casa del Fulham por Premier League.



Falcao: no jugó el viernes en el empate a cero del Rayo Vallecano frente al Real Valladolid por duelo amistoso.



Alfredo Morelos: jugó el sábado en la victoria 2-0 del Rangers frente al Kilmarnock por la Liga de Escocia. Marcó al minuto 88.



Roger Martínez: no jugó el domingo en la victoria 2-1 del América de México frente a Juárez por Liga MX.



Sebastián Villa: fue titular el sábado en la victoria 2-1 de Boca Juniors frente a Platense por Liga Argentina. Dio una asistencia al minuto 43.



Cristian Arango: fue titular el sábado en la victoria 1-4 de Los Ángeles FC en casa del Real Salt Lake por MLS. Anotó dos goles (9', 60')



Yimmi Chará: fue titular el sábado en el empate a uno del Portland con FC Dallas por MLS.