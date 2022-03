Gasperini desinfla ilusión: Zapata no vuelve pronto y Muriel va lento

Gianpiero Gasperini, DT de Atalanta, acabó de un plumazo con el optimismo que se había generado en las últimas horas de cuenta de Duván Zapata.

El estratega habló de su equipo en la previa del duelo contra Bayer Leverkusen, por la Europa League, y no fue ni por un momento optimista sobre los avances en la recuperación de su delantero, afectado por una compleja lesión, que sufrió hace exactamente un mes.



"Zapata está fuera, pero es uno, no es un equipo completo, no creo que tenga muchas posibilidades de recuperarse en un buen tiempo", dijo el entrenador. Fin de la ilusión que el propio atacante había despertado horas antes con una publicación en Instagram en la que decía: "Falta poco".

Y al referirse a Luis Muriel, su delantero recuperado de problemas físicos pero en horas bajas respecto de su rendimiento con respecto a otras temporadas, señaló: "Para mí, no hay problema. Muriel siempre es un tipo positivo. A veces hace bien su papel, a veces no tanto. Pero es realmente un tipo positivo", aseguró.



"No todas las temporadas son iguales. Ha tenido algunas lesiones que le afectaron, pero la temporada no ha terminado, quedan dos meses que también son los más importantes", comentó en Sky Sports.



Así que de regreso de Zapata, nada de ilusión. Y de Muriel, a hacer mucha fuerza para que recupere ritmo y confianza en los 15 días que quedan para los últimos partidos de la Selección Colombia en las Eliminatorias a Catar 2022.