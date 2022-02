¿'Color de hormiga'? Llaves de colombianos en octavos de Europa League

El sorteo de los octavos de final de la UEFA Europa League se cumple en Suiza y los colombianos que siguen en competencia ya conocen a sus rivales.

La suerte ha decidido que se enfrenten de la siguiente manera:



Rafael Santos Borré, en Eintracht Frankfurt de Alemania, se medirá a Real Betis de España.



Atalanta, de los lesionados Duván Zapata y Luis Muriel, se medirá a Bayer Leverkusen



Oporto, con Matheus Uribe, tendrá como rival al Lyon francés.



Rangers, del goleador Alfredo Morelos, se medirá a Estrella Roja de Serbia





En otras llaves que se anticipan emocionante se vivirán los siguientes duelos:



Barcelona vs Galatasaray



RB Leipzig vs Spartak Moscú



Sevilla vs West Ham



Sporting Braga vs Mónaco



*Vale decir que el Spartak Moscú no podrá jugar en Rusia, pues tras la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA se decidió que juegue su partido como local en un estadio neutral.