Reyes elogió a Luis Díaz: ‘juega como si estuviera en La Guajira’

La actuación de Luis Díaz en Liverpool sorprendió a propios y extraños. Personalidad y determinación para mostrar su talento fueron la consigna, además, de ser elegido por Klopp, que le dio la oportunidad y respondió con buen fútbol.

Uno de los técnicos que hizo parte de su proceso formativo fue Arturo Reyes, que habló con Blog Deportivo, de Blu Radio, acerca del debut en Premier del colombiano. Comentó que no le sorprendió el rendimiento de Díaz en Anfield “Desde que estaba en la sub 20, en el equipo profesional del Barranquilla, en Junior y Selección, ha sido lo mismo. Juega con naturalidad, como si lo estuviera haciendo en su casa, en La Guajira. No es sorpresa, tiene una gran capacidad de adaptación. Desde que llega a un nuevo equipo, siempre ha mostrado que tiene mucho potencial”.



Destacó esas virtudes que lo pueden catapultar a ser mucho mejor en la cancha “Él no depende del espacio del terreno donde se encuentra, sino de sus capacidades. De la habilidad que tiene para frenar y arrancar, de poder girar sobre su eje, para enganchar sobre las dos piernas. Puede jugar en varias posiciones. En Porto evolucionó en ese aspecto, lo vimos marcando goles como centro delantero. Parte de otro lugar, pero siempre cae al centro del área. Con un entrenador de la categoría de Klopp, va a seguir mejorando”.



“Lucho al tener minutos en el fútbol profesional, cuando estuvo en Barranquilla durante dos años, en Junior luego. El tener compañeros le ayudó a entender el juego, ha mejorado ostensiblemente en las decisiones en el campo. Era más gambeteador antes, precisamente porque entendió que en el campo hay espacios y sitios donde es mejor desprenderse de la pelota” agregó sobre las cosas que ha mejorado, con el desarrollo de su carrera.



La seguidilla de partidos que tendrá el cuadro inglés le favorecerá al colombiano “Por la cantidad de partidos que tendrá Liverpool, por copas y Premier, tendrá oportunidad de jugar. En cualquier momento entra Mané como atacante central, porque en Liverpool ese atacante es distinto, con la idea de Klopp, los extremos toman a los defensores centrales y el centro delantero se recuesta al medio campista ofensivo más retrasado. Hay jugadores como Jota, que varía de posición. Ese espacio que deja el central, buscando al centro delantero, aparecen los extremos a aprovecharlos”.



“Díaz tiene la capacidad y el don de gente, el profesionalismo para jugar en cualquier sistema. Depende de sus capacidades. El entrenador eligió bien, porque sabe que es un jugador que en un futuro no muy lejano le va a rendir. Se adapta fácilmente a todo, a las posibilidades, rivales y demás. Lógicamente necesita de compañeros que le brinden opciones” concluyó.