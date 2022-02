¿Mimamos a Luis Díaz por debut en Premier? Así lo ven en Inglaterra

Luis Díaz se estrenó en la Premier League con Liverpool, su nuevo club, su casa, su sueño hecho realidad. Y lo hizo con sacrificio, con dos llegadas muy claras a gol y dejando una grata impresión en la prensa especializada de Inglaterra, lo que no es ni mucho menos sencillo.

Aunque se puede pensar que en este lado del mundo se le mira con demasiado cariño y se le puede 'mimar' demasiado, resulta que el partido del número 23 de Liverpool fue objeto de análisis en esos que viven la Premier League todos los días y que lo saben todo sobre estrenos, revelaciones y también decepciones.



“Comenzó extremadamente brillante y claramente dispuesto a impresionar con algunas carreras decentes y presionando. Un tiro desviado en la segunda mitad. Ovacionado después de un excelente debut completo”, dijo el diario Liverpool Echo, que le dio 7 puntos de calificación. ¿Siete para empezar? ¡Nada mal!



Un exSelección inglesa como Michael Owen opinó en BetVictor la razón de este buen estreno: "tiene el tipo de perfil que le gusta a Klopp de sus jugadores y creo que encajará perfectamente en esa posición de delantero izquierdo. Será difícil para él reemplazar a (Sadio) Mane en esa posición, pero les da una gran profundidad allí, que en realidad no han tenido". Ojo que para el especialista el regreso del campeón de África con Senegal no implica necesariamente que Díaz tenga que ir a la suplencia. De hecho este jueves, cuando ingresó Salah, tampoco tuvo que salir el guajiro del campo. ¿Lectura? Para Klopp es prioritario.



Finalmente, el diario The Sun explicó en su historia: “el extremo de 37 millones de libras, Luis Díaz, hizo su debut en Premier League y se veía como en casa”.



Así que no, en Colombia no se le mima más de la cuenta. Allá y acá se ve a un jugador feliz y consciente de su oportunidad y, más que nada, dispuesto a no ahorrar nada para abrirse camino en uno de los mejores equipos del planeta.