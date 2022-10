Falcao García, la puerta para ser titular: ‘nos ha dado mucho oxígeno’

Tal vez el mejor semblante que pudo desear Radamel Falcao García se dio. Nadie lo olvida en el Cívitas Metropolitano ni tampoco la afición del Atlético de Madrid, pues en su primer partido disputado con el Rayo Vallecano en cancha del club colchonero la temporada pasada, cuando salió sustituido, se llevó los aplausos de todo el estadio.

Ahora, con un recinto deportivo completamente lleno a las 21 horas en España y en un día de semana, los aficionados querían ver el triunfo del Atlético de Madrid, pero también hubo seguidores del Rayo Vallecano. Las miradas estuvieron puestas en lo que pudiera hacer Radamel Falcao García como inicialista. El samario anotó en la fecha pasada contra el Getafe, pero no subió al marcador. Después de ese juego, Andoni Iraola le dio toda la confianza para su visita a enfrentar al equipo que más lo impulsó en el balompié europeo.



En un juego en el que entró revolucionado con infracciones y que en varias ocasiones le perdonaron la tarjeta amarilla, Radamel Falcao García tuvo un mejor segundo tiempo con una acción que pudo emparejar el partido antes, pero Ivo Grbic atajó. También tuvo un cabezazo suave a las manos del portero que reemplaza a Jan Oblak.



Sin embargo, sobre el final del compromiso, una mano de José María Giménez le dio la oportunidad a Radamel Falcao García de anotar desde el punto penalti. Característico en sus cobros, no falló y salvó el resultado recuperando una unidad. Andoni Iraola evaluó la actuación de su figura, pues recibió el premio como mejor jugador en la cancha.



Andoni Iraola rescató el sacrificio de Radamel Falcao García a quien le dio los 90 minutos completos, “Falcao ha hecho un partido muy completo, en la primera parte que el equipo no estaba tan bien, nos ha dado un oxígeno, ha aguantado balones y ha hecho un trabajo más feo. En la segunda parte ya estábamos mucho más cerca del área, le han llegado las ocasiones y los balones mucho más cerca. Estaba cansado al final”.



Además, complementó, “el equipo ya estaba muy cerca del área, no necesitamos que hiciera grandes esfuerzos, podía encontrarse con esos balones donde le gusta. Ha tenido una muy clara que estábamos casi celebrando y no pudo entrar, pero luego llegó el penalti que no lo falló”. El próximo partido de Radamel Falcao García y Andoni Iraola será contra el Cádiz en el Estadio Vallecas.