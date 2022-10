Falcao García habló de su gol y el empate ante Atleti: 'sabe a gloria'

Radamel Falcao García, delantero del Rayo Vallecano, expresó este martes que "sabe a gloria" el empate conseguido contra el Atlético de Madrid, con un gol suyo en el minuto 92, en un partido en el que su conjunto nunca desistió, fue "muy solidario" y compitió de "igual a igual" con su adversario en el estadio Metropolitano.



"Sabe a gloria por lo hecho por el equipo todo el partido. Intentamos buscar la victoria. Cuando ellos estuvieron en ventaja, nosotros no desistimos, seguimos buscando opciones, las tuvimos y al final pudimos concretar con el penalti, pero ya antes habíamos generado peligro que no pudimos concretar", apuntó en declaraciones a 'Movistar'.



El Rayo reaccionó en el segundo tiempo. "La segunda parte, con más insistencia, hasta por momentos controlamos el juego y generamos peligro que no pudimos convertir en goles, pero al final tuvimos el premio. Fuimos muy solidarios, competimos de igual a igual y conseguimos el empate", declaró.



EFE