Falcao García volvió al gol: ¡La inexorable ley del ex presente! 

Radamel Falcao García volvió a la titularidad con el Rayo Vallecano y en el mejor semblante pudo anotar en la liga de España. Después de un gol anulado contra el Getafe de gran factura, el samario tuvo revancha y de qué manera en el Estadio Cívitas Metropolitano del Atlético de Madrid.



Andoni Iraola depositó toda la confianza en el ariete colombiano que no desperdició la oportunidad. Un comienzo del juego en el que estuvo muy revolucionado con muchas infracciones y con pocas acciones de gol, pero en el complemento, se encargó de cambiar todo el trámite con dos opciones para igualar la anotación de Álvaro Morata. Ya en el agregado, una mano de José María Giménez le dio la chance de ejecutar desde el manchón blanco y no desperdiciar la acción. La inexorable ley del ex se hizo presente.

Hace más de trece años, Radamel Falcao García no le anotaba al Atlético de Madrid. La última vez fue con el Porto. Ni con el Mónaco, ni Galatasaray ni en la primera temporada con el Rayo Vallecano le había marcado. De manera muy respetuosa, Falcao no celebró el gol por su pasado en el club colchonero.