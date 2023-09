Alfredo Morelos no llegaría a Turquía: complicaciones en su fichaje

Alfredo Morelos continúa sin definir su futuro en el fútbol. Pese a que en los días anteriores se hablaba de su llegada al Fenerbahce, las cosas se complicarían. La decisión de las directivas fue radical, pues están en duda por el colombiano, pero no precisamente por su talento.



Luego de terminar su contrato en Escocia, el colombiano fue vinculado a varios clubes del entorno europeo, pues mostró su potencial y calidad, para mantenerse en la elite del fútbol europeo.



De acuerdo a información del portal Ajansspor, la llegada de Alfredo Morelos está condicionada a la salida de Michy Batshuayi “Los amarillos finalmente contactaron con Alfredo Morelos, quien dejó el Rangers y trajeron al delantero colombiano a Estambul. Sin embargo, las negociaciones de transferencia han sido suspendidas”.



Agregaron sobre el tema del delantero belga “El traspaso del colombiano quedó archivado debido a que Michy Batshuayi, no estaa claro en el equipo y no logró abrir el espacio en el plantel”.



En Turquía no solo se remiten a un tema de cupos de extranjeros, pues también agregan sobre el temperamento del futbolista “Otro de los motivos por los que el Fenerbache decidió frenar el traspaso de Alfredo Morelos fue la actitud agresiva del jugador”.