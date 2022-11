Más pretendientes para Juanfer Quintero: Liga MX se fija en él

Desde la salida de Marcelo Gallardo de River Plate, muchos jugadores podrían salir de la plantilla y uno de los dilemas del equipo de la banda cruzada es la joya colombiana, Juan Fernando Quintero, quien tiene contrato hasta el 31 de diciembre y de no renovar, quedaría libre.



Ante esta situación de Juanfer Quintero, medios argentinos han dado por hecho que su salida está más que cantada y no continuaría en River Plate, confirmando, además, varias ofertas del exterior y una de ellas ha sido más concreta.



El medio de comunicación argentino, TyC Sports, dio a conocer que un equipo de la Liga MX (no dieron el nombre) busca fichar a Juan Fernando Quintero tras finalizar contrato con River Plate, pero aseguraron que ese interés del club mexicano podría ser superada por una propuesta formal de Chicago Fire de la MLS.



De momento, Juan Fernando Quintero sigue esperando terminar contrato con River Plate para tomar decisión final sobre su futuro, quien ha sido convencido por sus compañeros para que se quede, pero no ha descartado ninguna oferta que le ha llegado al escritorio.



Hay que recordar que Juan Fernando Quintero fue pieza fundamental en el equipo de Gallardo en el remate de Liga Argentina y a pesar de no tener competencias oficiales, podría ser tenido en cuenta en amistosos internacionales frente a Colo-Colo y Real Betis a finales de noviembre.