Foden y lo más difícil de ser futbolista: ‘Acostarse temprano’

Phil Foden, jugador de Manchester City y uno de los futbolistas jóvenes más valiosos que ha tenido el fútbol inglés en los últimos años, donde poco a poco se fue ganando un lugar en el equipo titular de Pep Guardiola.



Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para Foden, quien en sus inicios fue criticado por gustarle la vida nocturna, hecho entendible por su corta edad, pero de a poco fue perfeccionando ese aspecto y se ha mantenido al margen de las fiestas.



“Están sucediendo muchas cosas para un futbolista joven como yo. Lo más difícil es acostarse temprano y estar listo para entrenar al día siguiente cuando hay tantas distracciones alrededor. Creo que ahí es donde entra la dedicación”, reconoció Foden.



Igualmente, Foden confirmó que esas distracciones quedaron atrás y ahora no ve la hora para despertar e ir a l entrenamiento del Manchester City a prepararse bajo las ordenes de Pep Guardiola.



“Una vez que piso el campo, todo lo demás simplemente desaparece. Me encanta el fútbol y cuando me despierto, no veo la hora de llegar al entrenamiento”, finalizó el jugador inglés.