Gamero, realista: 'para nadie es secreto que faltan 2 o 3 refuerzos'

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, ya pasó la página del 1-1 en el clásico contra Santa Fe y, en charla con Equipo F de ESPN, detalló todo lo que le espera en el resto del cuadrangular para buscar la final de la Liga Betplay.



Lo principal es no perder la idea: "Quiero que me digan en qué partido de los ocho que no ganamos, el rival fue superior a Millonarios. Cada cual sale a ganar con su plan de trabajo, pero yo veía que el equipo, a pesar de no jugar como antes, hacía cosas buenas como para ganar el partido. No veía que me llegaban seis o siete veces, me desesperé porque llegábamos y no hacíamos gol. A veces jugando mal ganas y a veces jugando bien pierdes. El fútbol es hacer un gol más que el oponente, así se lo describe. Ahora, hacer un gol más y después evalúas el rendimiento de tu equipo", dijo.



"Después del título no era fácil encaminarse. Queríamos el título y no fue fácil ante Junior, un gran equipo. Había mucha incertidumbre con el partido del domingo. Después del partido con Junior, Santa Fe no jugaba en mitad de semana e iniciar con el mismo equipo de la final me generaba dudas si el equipo iba a responderme físicamente. Después dije que salí feliz porque la memoria que tenían del partido con Junior fue la misma que tuvieron con Santa Fe. Fue un partido de mucha dinámica e intensidad. Los muchachos salieron a ganar el partido y buscar tres puntos. Santa Fe se defendió bien y en las dos que tuvo, nos hizo un gol. El penal fue una jugada fortuita. En el transcurso del partido, el equipo fue al frente, propuso, hicimos variantes y no pudimos irnos arriba con el penalti", añadió.



Valorar su nómina es la clave: "A veces cuando no se le ven lujos a Daniel Ruiz, parece que se tornara como que pasó desapercibido. En estos últimos tres partidos, Gómez y Ruiz hicieron un trabajo muy bueno, han entendido que el fútbol tiene otra faceta, que es recuperar el balón cuando no lo tenés. Jugamos dos finales, la de Barranca y con Junior. En esos dos hicimos seis goles y me parece que el trabajo de ellos ha sido muy bueno. Se los dije que cuando vayan al exterior se lo van a exigir este trabajo, tienen que acostumbrarse a eso. Gómez ha tenido opciones como Ruiz pero se dilapidaron. Uno pide que tengan opciones de gol pero que también recuperen".



Eso y el compromiso de Juan pablo Vargas lo enorgullecen: "Vargas jugará en Barranquilla y luego viajará al Mundial. Él nos da salida clarita y forma una pareja firme con Llinás. Cuando entró Vanegas o Cuenú han respondido. Vargas por ser zurdo capaz tiene más claridad para iniciar el juego. Millonarios es un equipo que casi jugamos todo el partido en mitad de cancha, ahí paramos el equipo y necesitamos centrales que ayuden a elaborar"



Con ellos va por todo en lo que queda del cuadrangular: ""Ojalà pudiesemos ganar todo de aquí en más Ayer empatamos de local ante el rival de patio. A los equipos hay que intentar sacarles cuatro puntos. Seguro uno de los dos necesitará los tres puntos luego cuando nos efnrentemos de vuelta. Creo que once puntos se va a entrar. Dos veces tienen que venir Pereira y Junior. Tenemos que quitarle puntos a los que vengan".



Eso sí, el DT no se llamó a engaños ahora que está en Copa Libertadores: "La Libertadores es un evento más competitivo, si puedo decir algo hoy es que este equipo tiene un trabajo acumulado para lo que pueda ser una Copa Libertadores. Si aspiramos a pasar a grupos y pelear la Copa, para nadie es un secreto que aquí faltan dos o tres refuerzos. Tres maduros para este equipo joven. Hay jugadores que ya han jugado finales hace poco, acumulan experiencia".