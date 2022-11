Árbitros para los picantes Junior vs. Millonarios y América vs. DIM

Se viene la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2022 y tendrá partidos picantes y muy atractivos.



Por ejemplo, en el grupo A Junior, que perdió con Pereira, recibe a Millonarios (empató con Santa Fe), en un partido que además se vivió hace días por la final de la Copa BetPlay. Clásico en mayúsculas.



En el grupo B, América y Medellín se enfrentan con la necesidad de ganar y empezar a luchar por el cupo a la final, pues ninguno ganó en la primera jornada.



Así, la Dimayor anunció la designación de los árbitros para estos dos emocionantes partidos.



Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas

CENTRAL JORGE DUARTE – SANTANDER

Asistente Nro. 1: WILMAR NAVARRO – SANTANDER

Asistente Nro. 2: JAVER MOTTA – CMARCA

Cuarto Árbitro: HÉCTOR RIVERA – NARIÑO

VAR: NICOLÁS RODRÍGUEZ – BOGOTÁ

AVAR: LISANDRO CASTILLO – BOGOTÁ

Observador VAR: CRISTIAN DE LA CRUZ – FEDERACIÓN



América de Cali vs. Independiente Medellín

CENTRAL EDILSON ARIZA – SANTANDER

Asistente Nro. 1: ALEXÁNDER GUZMÁN – NORTE

Asistente Nro. 2: MARIO TARACHE – CASANARE

Cuarto Árbitro : DIEGO ULLOA – VALLE

VAR: RICARDO GARCÍA – SANTANDER

AVAR: GEOVANNY PADILLA – BOGOTÁ

Observador VAR: RAMÓN GIRÓN – FEDERACIÓN



Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira

CENTRAL CARLOS ORTEGA – BOLÍVAR

Asistente Nro. 1: DAVID FUENTES – CESAR

Asistente Nro. 2: CRISTIAN AGUIRRE – CALDAS

Cuarto Árbitro: WÁNDER MOSQUERA – CMARCA

VAR: KÉINER JIMÉNEZ – CESAR

AVAR: LUIS TRUJILLO – VALLE

Observador VAR: HENRY SICACHA – FEDERACIÓN



Junior FC vs. Millonarios FC

CENTRAL EDER VERGARA – CÓRDOBA

Asistente Nro. 1: JOHN LEÓN – CALDAS

Asistente Nro. 2: JORGE SANNA – NORTE

Cuarto Árbitro: ROBERTO PADILLA – ATLÁNTICO

VAR: MAURICIO PÉREZ – ANTIOQUIA

AVAR: OSCAR GÓMEZ – ANTIOQUIA

Observador VAR: ABRAHAM GONZÁLEZ – FEDERACIÓN