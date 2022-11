Alberto Gamero enalteció a su plantel por el esfuerzo físico

Millonarios y Santa Fe repartieron puntos, en el inicio de los cuadrangulares. Empate a un gol, con juego disputado, por la proposición de los locales para dominar. En contraste, Santa Fe resguardó y plantó un bloque bajo, con pocas opciones de gol.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló sobre lo que dejó el partido contra los cardenales.



Tranquilidad para la generación de juego: nosotros no podíamos desesperarnos. Cuando ellos hacen el gol, era la primera llegada de ellos. Habíamos jugado en campo contrario y no era desesperarnos. Les dije que tocaba tener paciencia para circular el balón y buscar espacios.



No tuvimos la puntería en media distancia, que fuera al arco. No se la verdad que comentario hubo, pero de este partido, pero me voy más feliz. El equipo no se quedó físicamente, propuso, buscó el arco. Me voy satisfecho, feliz porque no pensaba que el duelo fuera así.



En nuestro plan de juego era 4-5 jugadores jugarán 45 minutos y darle oxígeno. No vi esa necesidad, estaba con esa ilusión de ganar. Me les quito el sombrero a ellos.



Penales fallados en momentos clave: yo acá nunca hablo de superioridad hacia un rival, solo que jugamos bien. Hoy nos pasó lo que ha pasado muchas veces, me acuerdo de Retat, el que toma se emborracha, el que cobre tiene la opción de botarla.



Ellos muchas veces se quedan cobrando penales, apuestan y todo. El penalti contra Junior de Luis Carlos tenía más picante que el de hoy. Ese lo hizo bien, hoy tuvo confianza y lo bota.



En los penales se entrenan, practicando. Llegará uno. Son buenos cobradores, han errado pero hay que darles la confianza.



Cambios de ritmo en los extremo: hace un desmarque, Ruiz lo hizo también. Cuando ellos veían que Luis Carlos iba, ellos querían ocupar espacio. Cambiaban de lugar, con extremo y delantero por dentro. Tiene picardía, lo estamos haciendo más con ellos, van entrando y hacen un desmarque o diagonal.