Carlo Ancelotti, tras ser campeón en España irá tras la Champions

Pasar la página, eso es lo que tiene que hacer Carlo Ancelotti y el Real Madrid. Dejar atrás la celebración en Cibeles y tener cabeza solamente para enfrentar al Manchester City en lo que será la vuelta de la Uefa Champions League. Los ibéricos necesitan remontar ese resultado negativo de 4-3 en la ciudad de Mánchester.

Tras un inicio de partido cuesta arriba, el Real Madrid logró anotar tres goles en unos 90 minutos impensados. El conjunto de Pep Guardiola dominó en largos tramos del juego, y hasta pudo liquidar aumentando el marcador, pero Thibaut Courtois y la falta de puntería no lo permitieron.

Una vez llegó al banquillo nuevamente, manifestó que Karim Benzema tendría su mejor rendimiento goleador. Sobre ello, comentó, ‘lo ha hecho muy bien, también ha mejorado mucho Vinicius. Ha marcado Asensio, han marcado Modric y Kroos. A veces tuvimos dificultades contra equipos muy cerrados porque no tenemos un delantero alto, pero lo arreglamos en los últimos tiempos con más movilidad, con más movimientos sin balón’.

Fue claro en decir que el partido de los suyos tiene que ser más que perfecto, ‘el partido tiene que ser completo. El bloque bajo tiene que ser mejor que el de la ida, la presión tiene que ser bien hecha para evitar pases entre líneas y transiciones. No vamos a plantear un partido con bloque bajo, eso seguro, pero en algunos momentos del partido lo será. El partido tiene que ser completo’.

Luka Modric, un pilar vital en el Real Madrid será importante para este partido, ‘no ha cambiado. Si tengo que compararlos, veo más cambio de Benzema. Puede ser que con Modric lo que haya cambiado es la percepción que tienen los otros jugadores de él. Es un profesional fantástico con una calidad táctica, física y técnica tremenda’.

Probablemente, David Alaba no será de la partida, Nacho se prepara para relevarlo. Sobre Nacho, Ancelotti dijo, ‘Alaba es una pieza importante, pero Nacho lo ha hecho muy bien también, tiene experiencia y seguro que lo hará bien mañana’.

De la remontada, Carlo Ancelotti habló sobre la dificultad, pero la gran chance que tienen, ‘es difícil, pero tenemos una oportunidad increíble de jugar otra final. Después de ganar LaLiga, el ambiente es muy bueno, de que lo podemos hacer’.

Casemiro también es una carta para relevar a David Alaba, pues ahí jugó frente al Espanyol, ‘su vuelta nos va a ayudar, refuerza el aspecto defensivo, en el que tenemos que mejorar, también en el compromiso colectivo, moviéndonos mejor como bloque, estando más compactos… Hemos trabajado el aspecto defensivo. Creo que vamos a ver mejoría’.

Los argumentos para remontar, ‘se van a enfrentar dos equipos de gran calidad, distinta tanto en lo individual como en lo colectivo. Si llegas a la semifinal, a la final, o ganas la Champions no es sólo por el corazón, aunque la personalidad sea una parte importante porque te permite mostrar la calidad individual, el compromiso colectivo… Lo necesitas todo, sólo con una parte no te vale en la Champions. Ganar mañana no es sólo cosa del corazón ni por el empujón que seguro que dará, como siempre, el Bernabéu’.

Por último, habló sobre cómo está el equipo previo a esta semifinal, ‘el equipo está bien, motivado, concentrado. Tenemos un gran reto, la oportunidad de jugar otra final de Champions. Sabemos la dificultad del partido, pero tenemos mucha confianza. La eliminatoria está abierta. Tenemos una pequeña desventaja y queremos arreglarla mañana’.