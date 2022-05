Carlo Ancelotti fue claro: ‘el miércoles necesitamos este ambiente’

Tras la consecución de LaLiga número 35 en la historia del Real Madrid, y la primera de Carlo Ancelotti como estratega del conjunto de la capital de España, el italiano habló en rueda de prensa y se notó más que contento de ser el director técnico de este grandísimo club.

Real Madrid no falló a la cita del título en la mañana del sábado 30 de abril. Los blancos sumaron de a tres cuando necesitaban solo una unidad para hacerse con LaLiga. Un contundente 4-0 que emociona a cualquiera gracias al doblete de Rodrygo, uno de Marco Asensio y otro de Karim Benzema.

Sobre el triunfo, Carlo Ancelotti dijo, ‘es especial ser el entrenador del Madrid Todavía no me lo creo. El Madrid tiene algo especial, el peso de la camiseta y no solo para los jugadores. Poco a poco somos todos madridistas y eso en el césped cuenta. Tengo contrato hasta 2024’.

Previo al partido ante el Manchester City por las semifinales de la Uefa Champions League, le preguntaron por la posibilidad de ganar su cuarta Champions. Ancelotti de manera corta expresó, ‘¿por qué no? Puede ser’.

Su sentimiento fue notorio tras ese logro de LaLiga 35, ‘mucha emoción. Hemos cumplido un reto. La temporada ha sido espectacular. Mucha regularidad. Consistentes. Tengo que agradecer a los jugadores su trabajo y su actitud. Hoy hay que celebrar, no hablar. Yo quiero celebrar’.

Fue más que claro en pedirle a los seguidores que acompañen ante el Manchester City, ‘enhorabuena a mis jugadores, nos vemos miércoles. Se lo digo a la afición, el miércoles necesitamos este ambiente’.

Sensaciones más que positivas en el banquillo del Real Madrid, ‘es un éxito de todos. Los jugadores lo han hecho muy bien, han tenido mucho compromiso. Hemos fallado pocos partidos. Lo hemos hecho muy bien. Estoy muy feliz’, comentó Carlo Ancelotti.