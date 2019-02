James vuelve a ser portada en Italia: Juventus iría por él en verano

Que James Rodríguez está en la órbita de Juventus es un rumor que cada día toma más fuerza.

Los caminos del colombiano lo llevan, sin pausa, junto a su amigo Cristiano Ronaldo, quien habría hecho ya la primera aproximación para convencerlo de la mudanza a Turín, según versiones de prensa en Italia y España.





Según declaraciones del padre de James al diario alemán Bild, el portugués no tuvo que esforzarse mucho: "Son muy buenos amigos y como veo hoy en el fútbol italiano, sería una buena decisión", dijo.



Ayudaría además la buena relación del representante de ambos, Jorge Mendes, quien se acercó mucho a la directiva italiana tras el millonario fichaje de Cristiano, por 112 millones de euros.



"Lo veo muy taciturno, no parece tan feliz"



El padre de James también habría comentado en Bild que las cosas en el Bayern no están fluyendo y que eso explica que haya 'perdido la sonrisa': "Lo veo muy taciturno, no parece tan feliz". Según él, el número 11 del Bayen "tiene muchas ofertas.



La versión no coincide con la última entrevista del jugador al mismo diario, aunque no esconde que no se siente cómodo con la suplencia.







La realidad, según Tutto Sport, es que "El colombiano, en préstamo en Bayern Múnich, no seguirá en Alemania... Al final de la temporada, Bayern tendrá que decidir si pagará o no los 42 millones de euros acordados con el Real Madrid para el rescate definitivo. Este es un escenario lejano ya que el mediocampista colombiano, de 27 años, no ha encontrado mucho espacio con Kovac hasta ahora".







De esta manera, el camino hacia Juventus parece despejado, aunque es el Bayern el que tiene la prioridad sobre el futuro del talentoso zurdo.