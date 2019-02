James y dos 'regalos de cumple' a Cristiano en Juventus: ¿será viable?

Un día como hoy, hace 34 años, en Madeira (Portugal), nacía Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas del mundo.

A su nivel es difícil imaginar un buen regalo de cumpleaños. Pero en Juventus, el club que lo fichó en la pasada temporada, tienen la imaginación suficiente para sorprenderlo.



Según una versión del diario Tutto Sport, la lista de regalos incluye a tres jugadores que desde siempre ha querido el portugués a su lado para mejorar su rendimiento y sus resultados en el club: James Rodríguez, Marcelo e Isco Alarcón.



Los tres coincidieron en el exitoso Real Madrid que lo ganó todo. Y ahora que CR7 ha llegado a Juventus con esa misma meta, no ahorrarían esfuerzos.







¿Es viable la llegada de los tres amigos de 'Cris'?



Las opciones de los tres escuderos de Cristiano no se antojan tan complicadas. Marcelo ha perdido todo su protagonismo bajo la administración de Solari, quien ha preferido darle protagonismo a Reguilón. No ayuda el brasileño, quien ha llegado a descuidar su estado de forma y no luce cómodo en el equipo del que llegó a ser un referente.



En esa misma tónica está Isco, 'borrado' del once inicial a pesar de haber sido piedra angular para Lopetegui y de haber dispuesto de toda la confianza del ganador Zidane. Hoy en día pasa más tiempo en el banquillo que en el campo y tanto el club como el jugador verían con buenos ojos un cambio de aires.



La situación de James es muy parecida, pues según la prensa española ya habría hecho saber al Bayern Múnich que no está dispuesto a seguir siendo un cambio para el técnico Niko Kovac y que, sin protagonismo, buscaría un plan B. Según se dice en la prensa alemana, no le faltarían pretendientes en el próximo mercado de verano.





¿Es un lujo posible para Juventus? Hablemos de plata....



Sabiendo que los tres 'caprichos' de Cristiano son viables, la pregunta obligada es: ¿Hay caja en Juventus para contratarlos a todos? Vamos por partes.



En el caso de James las cosas están así: Bayern tiene hasta el 15 de junio para ejecutar una opción de compra preferencial por 42 millones de euros, que se sumarían a los casi 15 que costó la cesión hace un año y medio.



Puede pasar que se pague al Madrid para firmarlo cinco años y cederlo a otro equipo. O que no se firme y vuelva al Madrid y de allí también salga a préstamo, pues tiene contrato hasta 2021. Esa opción, la del préstamo, es el mejor negocio para Juventus, pues lo tendría a prueba por una o dos temporadas -igual que el Bayern- por no más de 10 millones de euros más el salario, que hoy en día es de 6,5 millones de euros por temporada.



Lo de Marcelo e Isco es un poco más complejo. Lo fácil sería pagar sus cláusulas y llevárselos a los dos. Pero es impagable: La del brasileño vale 200 millones y la del español, 700. Evidentemente, eso está descartado.



Habría que llegar a un acuerdo. Recientemente se habló de una posible oferta de Juventus que consideraron en la casa blanca por 45 millones de euros. Si se suma el salario, que es de 12 millones por temporada, el costo por un jugador ganador pero ya con 30 años es alto.



Por Isco, en el último mercado se habló de una oferta de 78 millones de euros del Chelsea, que al final no se concretó. Pero es una pauta para saber que es uno de los activos de Florentino Pérez y difícilmente lo dejará salir por menos de 70 millones. Eso sin sumar el sueldo de 6 millones netos por temporada...



Habría que saber si, después de invertir 112 millones de euros en el propio Cristiano (la transferencia más cara en la historia del Calcio) y su extraordinario salario de 30 millones por año, además de los 58 millones que costaron los recién llegados Cancelo (40), Perin (10) y Favilli (8), todavía se pueden permitir grandes inversiones los dueños del negocio en Turín, obsesionados como están por ganar la Champions y hablar en el mismo tono con los gigantes europeos.



La excusa es el cumpleaños de Cristiano. Veremos si los fondos alcanzan para complacerlo...