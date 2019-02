¿Cristiano recapacitó y llamó a James para invitarlo a ir a Juventus?

Un día más y una versión nueva sobre el futuro de James Rodríguez: ahora la prensa española asegura que su destino podría ser Juventus y que el encargado de convencerlo del fichaje es el propio Cristiano Ronaldo.

"Cristiano Ronaldo ha llamado a James para tratar de convencerle de que se sume al proyecto de la Juventus el próximo verano. Sí, el mismo que hace pocas fechas en declaraciones a la prensa italiana descartaba al citado James", decía el diario Marca en su edición de este lunes.



"El jugador colombiano ya ha hecho saber al Bayern de Múnich que su intención es no seguir en el club a partir del próximo verano. El Bayern es quien tiene la última palabra", añade.



Marca recuerda que, en el pasado, el propio Cristiano descartó a un fichaje del Real Madrid que no fuera Marcelo, descartando no solo a James sino también a Isco.





A su turno, el diario AS, en su edición española, también afirma que la llamada de Cristiano en efecto se produjo.



"La intención del luso ha sido convencer al jugador de los 'bávaros' a que se sume al proyecto iniciado por los 'bianconeros'", asegura.



Citando a TuttoSport, AS dice que la llegada de James podría estar atada al futuro de Dybala: " (Juventus) sigue insistiendo que una de sus estrellas como es el argentino Dybala puede salir el próximo verano – hasta señalan que Real Madrid y Atlético lo tienen en su agenda de futuribles- y que los técnicos tienen muy claro el recambio por el que van a apostar. Concretamente aseguran que ya se han puesto en contacto con el Real Madrid para negociar un posible traspaso (de James), ya que el jugador lo que si quiere es buscar otra alternativa a la del Bayern en la que ha estado esta campaña".