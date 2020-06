¿Götze podría romper el mercado? Le hacen ‘ojitos’ desde España

El meta del FC Barcelona, Marc André ter Stegen, considera que Mario Götze es un jugador que por sus características podría funcionar bien en la liga española, aunque agregó que no sabe lo que el jugador está pensando sobre su futuro.



"Mario es un jugador que sabe tratar la pelota, que puede darle impulso a un partido. Con seguridad funcionaría en la liga española", dijo ter Stegen, en declaraciones al canal digital DAZN, sobre el jugador del Borussia Dortmund que fue su compañero en la selección alemana.

Ter Stegen matizó, sin embargo, que no sabe si la meta de Götze es jugar en España, aunque tiene contacto permanente con su excompañero. "El fútbol es un tema del que no hablamos nunca", dijo el jugador del Barelona.



Götze, de 27 años, se aseguró un lugar en los libros de historia al marcar el gol que le dio la victoria a Alemania en la final del Mundial 2014. En su palmarés tiene, además del título mundial, cinco títulos de la Bundesliga, dos con el Borussia Dortmund y tres con el Bayern Múnich.



No obstante, desde su regreso al Dortmund en 2016, el centrocampista no ha podido volver a ser el jugador indiscutible en el club antes de fichar por el Bayern en 2013. Su marcha del Dortmund al final de esta temporada ya ha sido comunicada oficialmente por el club.



Ter Stegen, en las declaraciones a DAZN, asegura que desea que Götze encuentre un club en el que pueda mostrar su fútbol. "Para mí, lo importante es que tome la decisión correcta y que lo haga feliz. Creo que funcionaría en muchos equipos en los que puede marcar la diferencia", dijo el meta.