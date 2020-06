Vuelven los colombianos de la Liga de Portugal: hora, fecha y canal

Desde este miércoles, el fútbol portugués vuelve a competencia con una Liga muy apretada en la tabla de posiciones y varios colombianos con ganas de destacarse.

Los primeros en tener acción serán Jackson Martínez y Marlos Moreno, en el Portimonense, y luego será Matheus Uribe y Luis Díaz, con el Porto. Los encuentros se jugarán desde este miércoles, pero irán hasta el domingo 7 de junio.

Así será la jornada

Miércoles 3 de junio



1:00 p.m.: Portimonense vs Gil Vecente

3: 15 p.m.: Familacao vs. Porto (ESPN 2)



Jueves 4 de junio



12:00 p.m. Marítimo vs. V. Setúbal

​1:15 p.m. Benfica vs. Tondela (ESPN 2)

3:15 p.m. V. Guimaraes vs. Sporting de Lisboa (ESPN 2)

​

​Viernes 5 de junio

​

​2:00 p.m. Santa Clara vs. Sporting Braga

​3:15 p.m. Aves vs. Belenenses

​

​Sábado 6 de junio



3:15 p.m. Boavista vs. Moreirense



Domingo 7 de junio



3:15 p.m. Rio Ave vs. Pacos Ferreira