Estrella del Chelsea se negó a salir del club por miedo al coronavirus

Olivier Giroud, jugador del Chelsea, admitió que una de las razones por las que decidió no abandonar el club inglés es por el coronavirus. El delantero galo terminaba contrato con el Chelsea a finales de junio, pero llegó a un acuerdo con el club para extenderlo un año más.

"Aproveché mis oportunidades y devolví la confianza al entrenador. Por eso el club me ofreció la oportunidad de seguir y yo acepté. Me gusta estar aquí y quiero seguir ganando títulos", explicó Giroud en la página web del Chelsea.



Sin embargo, la pandemia de coronavirus también jugó una parte importante en su decisión. "Además, con toda la situación del coronavirus, no me sentía muy cómodo con la idea de salir al extranjero y sacar a mi familia de su ambiente. Pienso mucho sobre la calidad de vida y aquí tenemos un buen hogar", añadió el francés.