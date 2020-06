'Papá enfadar': la tierna confesión de la hija de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es papá de tiempo completo. Constantemente comparte imágenes junto a sus niños, jugando como uno de ellos, specialmente en la cuarentena.

Y aunque no parezca, una de sus hijas reveló que puede llegar a ser muy estricto, especialmente en materia de hábitos alimenticios.



Alana, la hija que tiene con Georgina Rodríguez, lo dejó claro: “No, chocolate, no. ¡Papá enfadar, no chocolate!”, contó, en una historia en Instagram que compartió su mamá.



Cristiano es muy estricto en su dieta, se sabe que come hasta seis veces en el día pero que nunca se permite alcohol, ni azúcares, y al contrario prefiere mucha fibra, frutas y complementos alimenticios. Justamente los niños aparecen comiendo frutas en el citado video.