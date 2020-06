Guardaespaldas, Colombia y Boca Juniors: reflexiones de Óscar Córdoba

Sin duda alguna, Óscar Córdoba es uno de los arqueros más exitosos que ha dado Colombia, el exguardameta de la Selección Colombia recordó su pasado y habló en entrevista con Infobae, en la que mencionó el 7-3 vistiendo la camiseta de Millonarios, su paso por Boca Juniors, la Selección Colombia y la tragedia de Andrés Escobar.

Córdoba, durante la extensa charla mencionó que muchos aficionados lo recuerdan por el famosa derrota 7-3 que sufrió estando con el equipo embajador, y no por sus buenas actuaciones durante su carrera: "A veces es así. Se acuerdan de mí en aquel 3-7 del 92 y en el 5-0 se acuerdan de Goyco. Muchas veces la vida del arquero es así. Ya estoy acostumbrado".



El exarquero de Boca Juniors también recordó su paso por la Selección Colombia, mencionando aquel partido de la victoria 5-0 frente a la Selección de Argentina en condición de visitante: "Era muy jovencito y significó la apertura para que la gente me viera como jugador importante en la Selección. Fue un partido trascendente, que todos los colombianos recuerdan con mucho cariño... dan referencia a ese partido como el principio del fin de aquella generación. Lamentablemente después vino el Mundial, que no fue lo esperado, una eliminación rápida que generó una gran decepción en mucha gente".



Siguiendo con su paso por la Selección Colombia, el exguardameta recordó el momento de las amenazas a Hernán Darío Gómez y a su hermano, durante el Mundial de 1994: "Fue en la charla técnica antes del partido cuando el entrenador nos dijo lo que había pasado. Nos sorprendió y estresó a todos. Hicimos el intento de concentrarnos, pero durante el partido no nos pudimos olvidar de lo que pasó. Era algo atípico y realmente grave, que nadie tuvo que enfrentar en una instancia así... No supimos quién había sido. Sólo dejaron un mensaje anónimo en el contestador del teléfono. Pero sí nos causó daño. Ese partido realmente no lo jugamos".

Seguido de ese triste momento, el exarquero de Besiktas, mencionó el triste suceso de Andrés Escobar, afirmando que anduvo un tiempo con guardaespladas por seguridad: "Siento que el tema fue más algo relacionado a la intolerancia social. Por lo que sé el autor fue una persona que no estaba en sus cabales y había tomado alcohol. Increpó a Andrés, él lo respondió haciéndolo quedar mal y así se provocó el desenlace fatal... yo llegué dos semanas después del Mundial, posterior a la tragedia y tuve un guardaespaldas durante un mes y medio."



"Nunca tuve miedo. No pensé que me podía pasar lo mismo que a Andrés. Siempre supe que lo de mi amigo no había tenido que ver con el Mundial. La decisión de la custodia la tomó el gobierno, más que nada para evitar algún enfrentamiento con la gente, discusiones y ese tipo de situaciones, no tanto porque se pudiera dar un atentado".

Por último, Córdoba habló de su éxito con Boca Juniors, lanzándole un dardo a la hinchada de River Plate: "El mejor año mío fue el del 2000. Salimos campeones de la Libertadores y de la Intercontinental. Me pude sacar la espina de haber perdido la final contra River en 1996 y terminé siendo figura en la final, atajando dos penales... River juega distinto a Boca. Nosotros éramos más precisos y les ganamos a grandísimos rivales. River tiene otras características. Pero nosotros fuimos campeones del mundo. ¿River lo fue?", finalizó.