¡Definido el calendario de la Serie A! Programación de los colombianos

Tras la reunión del lunes entre dirigentes, la Serie A anunció que se tienen fechas y horarios para todos los partidos de la liga, a excepción de las últimas tres jornadas que dependerán de cómo esté el campeonato hasta el momento.



Recordemos que el fútbol en Italia lleva detenido tres meses por la pandemia del coronavirus, pero gracias a un protocolo bastante exigente la competición se reanudará el 20 de junio.



Así las cosas, las primeras jornadas de lo colombianos serán así:



21 de junio

12:30 p.m. - Atalanta* vs Sassuolo (Duván Zapata y Luis Fernando Muriel)



22 de junio

12:30 p.m. - Fiorentina* vs Brescia (Kevin Agudelo)

12:30 p.m. - Lecce* vs Milan (Brayan Vera)

2:45 p.m. - Bologna vs Juventus * (Juan Guillermo Cuadrado)



23 de junio

12:30 p.m. - Hellas vs Napoli* (David Ospina)

2:45 p.m. - Genoa* vs Parma (Cristian Zapata)



24 de junio

2:45 p.m. - Atalanta * vs Lazio (Duván Zapata y Luis Fernando Muriel)



26 de junio

5:45 p.m. - Juventus* vs Lecce* (Juan Guillermo Cuadrado y Brayan Vera)



27 de junio



1:15 p.m. - Brescia vs Genoa* (Cristian Zapata)

5:45 p.m. - Lazio vs Fiorentina* (Kevin Agudelo)



28 de junio

3:30 p.m. - Napoli* vs SPAL (David Ospina)

3:30 p.m. - Udinese vs Atalanta (Duván Zapata y Luis Fernando Muriel)