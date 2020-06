¡Por problemas de salud! Futbolista exDeportes Tolima confirma retiro

El venezolano David Centeno anunció su retiro del fútbol profesional debido a problemas de salud que lo han impedido seguir con su carrera deportiva en el trasncurso del año, el jugador que pasó por Deportes Tolima en el 2019, explicó la razón por la que decidió dar un paso al costado como futbolista.

“Después de 10 años jugando fútbol profesional, llegó el momento que ningún futbolista quiere. Por motivos de salud hago oficial mi retiro. ⁣Fueron años mucho aprendizaje y alegrías donde conocí amigos y hermanos de vida. Cumplí muchos sueños y también quedaron bastantes por cumplir; que ahora, me tocara cumplirlos desde otra faceta dentro del Fútbol”



"Los que me conocen saben que mis mayores virtudes fueron el ímpetu, el sacrificio y unas ganas incansables siempre. Quizás no fui el mas talentoso pero de lo que sí estoy seguro es que gane el respeto de mis colegas y eso en el fútbol es lo mas importante. Después del evento en Maracay vinieron semanas de muchos exámenes. Todos estos para determinar la causa de la muerte súbita que sufrí y que gracias a Dios , la Virgen y la rápida respuesta de los médicos logran reanimarme y salir con vida".



"Se concluyó que debían colocarme un DAI (Desfibrilador Automático Implantable) imposibilitando que vuelva a las canchas. Hace un par meses me operaron con éxito e implementaron el DAI en mi pecho", comunicó el ahora exjugador en sus redes sociales.

Centeno, quien estuvo en Colombia con Deportes Tolima y recientemente en Venezuela con Deportivo Lara, empezó a tener problemas cardíacos tras desmayarse durante un partido frente el Aragua F.C., desde allí empezó a someterse a tratamientos médicos, que desencadenaron en que debía abandonar el fútbol profesional. Centeno aseguró que espera seguir ligado al fútbol pero desde otra faceta.