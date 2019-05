El rostro de la derrota: Torreira conmovió a los hinchas del Arsenal

Arsenal cayó derrotado 4-1 contra Chelsea en la final de Europa League. El equipo Gunner no pudo ganar y dejó una imagen lamentable en el segundo tiempo del encuentro. El uruguayo Lucas Torreira demostró su dolor frente a la derrota y al ser sustituido no pudo contener el llanto.

El volante uruguayo supo ganarse el corazón de los hinchas del Arsenal, sus ganas y actitud en la cancha hicieron que los fanáticos lo tuvieran como referente del equipo londinense.



En la final de la Europa League, Arsenal no tuvo un buen partido, sin embargo, el uruguayo fue de los destacados y en lo que estuvo en la cancha no dejó de correr y buscar el partido.



Al minuto 67 del compromiso, Unai Emery decidió sacar al uruguayo y mandar a la cancha al nigeriano, Alex Iwoby. Al salir de la cancha, Torreira rompió en llanto y demostró su tristeza por el resultado y la no consecución del título.