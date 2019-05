Chelsea caminó y humilló al Arsenal: 4-1 y es campeón de Europa League

Chelsea humilló a uno de sus rivales icónicos en Inglaterra, pues comparten ciudad: Londres. El club azul caminó en Bakú y se quedó con su segunda Uefa Europa League tras al Arsenal por 4-1. Giroud, Pedro y Hazard, dos veces, fueron los autores en Chelsea; mientras que Iwobi anotó el descuento.

El juego fue muy pausado y los equipos no encontraban el fútbol necesario para hacerle daño a su rival, pues eran "viejos conocidos" por tanto tiempo en la Premier League. Hasta el minuto 28, hubo un remate significativo que se hizo por parte de Xhaka, pero el esférico salió por encima del travesaño.



Al 33, Cech atajó un gran remate de Emerson, que podía significar el tanto del título en ese entonces. Los gunners no encontraban el ritmo y no eran claros en el último toque, dando ventajas atrás.



Giroud, autor de un gol, empezó a avisar al minuto 39. El francés tuvo un disparo frente a Cech, quien se lanzó para alcanzar el balón y no permitir una anotación en su arco.



Sin embargo, el segundo tiempo fue el debacle para el club rojo de Londrés. Al 49, Giroud se anticipó dentro del área y puso la primer anotación para los blues; de cabeza.



Tanto así que Pedro hizo una gran pared con Hazard, al 60, para poner el 2-0 y borrar las ilusiones que tenía Arsenal para quedarse con el título de la Europa League.



Luego, la figura de Bélgica no se iba a quedar sin marcar. Hazard, de penal, liquidó la serie y luego puso su doblete tras un gran pase de Emerson, para dar por terminado el partido al minuto 72.



Iwobi descontó con un golazo desde afuera del área, pero fue muy tarde para intentar hacer algo. Chelsea, por su parte, se quedó con el segundo título de la Europa League y Hazard, posiblemente, se despidió con un doblete del club inglés.