Borré, con la 'más fea': duros cruces de colombianos en Europa League

Se cumple en Suiza el sorteo de los cuartos de final y la semifinal de la UEFA Europa League 2021 / 2022.

Así quedaron las llaves de cuartos de final:



Sporting Braga vs Rangers

West Ham vs Lyon

Eintracht Frankfurt vs FC Barcelona

Leipzig vs Atalanta



Así se jugarán las semifinales:



Es posible un duelo de colombianos en semifinales, si los resultados se dan. En la primera llave se cruzará el ganador de Leipizg vs Atalanta con el ganador de Sporting Braga vs Rangers

En la otra llave se medirían el ganador de West Ham vs Lyon y el mejor de Frankfurt vs FC Barcelona







Estos son los equipos clasificados:



- RB Leipzig (Alemania)

- Atalanta (Italia)

- Barcelona (España)

- Rangers (Escocia)

- Sporting de Braga (Portugal)

- Olympique de Lyon (Francia)

- Frankfurt (Alemania)

- West Ham (Inglaterra)



Colombianos en competencia



Siguen vivos en el torneo continental Luis Muriel y Duván Zapata (lesionado) en Atalanta; Rafael Santos Borré en Eintracht Frankfurt y Alfredo Morelos en Rangers