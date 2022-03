España vs Inglaterra en cuartos de Champions: ¡emocionantes llaves!

Se decidió en Suiza la suerte de los ocho mejores equipos de la Champions League 2021/2022.

ASÍ SON LAS LLAVES DE CUAROS DE FINAL



Chelsea vs Real Madrid



Manchester City vs Atlético de Madrid



Villarreal vs Bayern



Benfica vs Liverpool



OJO A LA SEMIFINAL



La suerte decidió que el ganador de la llave de Manchester City vs Atlético de Madrid se medirá a Chelsea o Real Madrid



Así las cosas, el ganador de la llave Villarreal vs Bayern se medirá al ganador de Benfica vs Liverpool



LA CONDICIÓN DE LOCAL



El ganadores de la llave Manchester City-Atlético de Madrid jugará en casa en la ida de semifinales contra el ganador del cruce Chelsea y Real Madrid. Si avanzan los españoles habrá derbi en la siguiente fase.



El ganador del Benfica-Liverpool será local en la otra semifinal contra el ganador del Villarreal-Bayern.



¡Arranca el sorteo!



Todo está dispuesto para los siempre emocionantes cruces en el más prestigioso torneo de clubes.



Estos son los clasificados:



- Real Madrid

- Atlético de Madrid

- Villarreal

- Manchester City

- Liverpool

- Chelsea

- Bayern Múnich

- Benfica



Datos importantes:



-Se realizarán tres sorteos: emparejamientos de cuartos, cruces de semifinales y que equipo será local en la final,

-La final será el 28 de mayo en el Stade de France, en París, tras el cambio de sede de San Petersburgo a causa de la invasión de Rusia a Ucrania.

-El único colombiano en contienda en Luis Díaz, con Liverpool