Prográmese para definición de Champions League: fechas confirmadas

Se sortearon los cuartos de final y la semifinal de la Champions League 2021 /2022. Los cruces son



Los cruces serán así:



Chelsea vs Real Madrid



Manchester City vs Atlético de Madrid



Villarreal vs Bayern



Benfica vs Liverpool



¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final de la Champions League?

5 y 6 de abril: Ida de los cuartos de final.

12 y 13 de abril: Vuelta de los cuartos de final.



¿Cuándo son las semifinales de la Champions League?

26 y 27 de abril: Ida de las semifinales.

3 y 4 de mayo: Vuelta de las semifinales



¿Cuándo se jugará la final de la Champions League?

La gran final de la Champions League se jugará el sábado 28 de mayo en el Stade de France de Saint-Denis,