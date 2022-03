¿Cómo se jugarán los cuartos de Europa League? Clasificados y sorteo

Este jueves se disputaron los partidos de vuelta de octavos de la UEFA Europa League y se definieron los ocho equipos clasificados a cuartos de final de la competencia en el viejo continente. Colombia celebra la clasificación de varios de sus hombres de selección, quienes se hicieron protagonistas con sus equipos en esa fase que terminó.



Llegó la hora de conocer la suerte de los equipos en los cuartos de final y saber cuál se medirá al FC Barcelona, el rival que nadie quiere en esa altura de la competencia. Alfredo Morelos (Rangers), Luis Muriel y Duván Zapata (Atalanta) y Rafael Santos Borré (Frankfurt) aguardan por el sorteo para conocer a su próximo rival.

Sorteo de cuartos de final: todo lo que debe saber





Este viernes 18 de marzo, a las 6:00 am (hora colombiana) en Nyon (Suiza), se realizará la ceremonia de emparejamientos para conocer la suerte de los equipos en la fase de cuartos, semifinal y final. Primero se hará en Champions League y una vez se cumpla con este sorteo, llegará el turno para Europa League. De esta manera se prevé que el sorteo sea sobre las 7:00 am.



A diferencia de las fases anteriores, donde sí habían condiciones, a partir de ahora no habrá ningún impedimento para que se de un choque entre equipos de un mismo país. Ahora es un todos con todos y solo la suerte se encargará de ello.



Equipos clasificados a cuartos de final de UEFA Europa League

- RB Leipzig (Alemania)

- Atalanta (Italia)

- Barcelona (España)

- Rangers (Escocia)

- Sporting de Braga (Portugal)

- Olympique de Lyon (Francia)

- Frankfurt (Alemania)

- West Ham (Inglaterra)

¿Qué resta de la competencia?

Cuartos de final (ida): 7 de abril. Los cuatro partidos se jugarán en el mismo horario: 3 pm (hora colombiana).



Cuartos de final (vuelta): 14 de abril. Los cuatro partidos se jugarán en el mismo horario: 3 pm (hora colombiana).



Semifinal (ida): 28 de abril.



Semifinal (vuelta): 5 de mayo.



Final: 18 de mayo.