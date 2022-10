¿Pedro con objetivo España y Mundial?: ‘Hace rato no voy’

El popular Pedro Rodríguez, futbolista español recordado por su paso por el FC Barcelona, donde fue el suplente de lujo de Pep Guardiola, dejó el club español en busca de nuevas oportunidades de brillar y tras varios años sin éxito, llegó a Lazio, donde se ha convertido en máxima figura.



Siendo un jugador indiscutible en el equipo de Sarri, el delantero español tiene claro sus objetivos, pues sus diez goles y cinco asistencias en la temporada pasada y sumado a los tres goles en la actual, lo ponen de nuevo en la órbita de figuras a nivel mundial.



Por ello, tras su buenos números en Lazio, el famoso Pedro respondió al ser preguntado en conferencia de prensa previa a partido de Europa League en si desea volver a la Selección de España para disputar el Mundial y dejó claro lo difícil que es por la actualidad del equipo.



Difícil, hace muchos años que no voy. Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez en 2017. España tiene otra generación que lo está haciendo muy bien”, reconoció Pedro.



Igualmente, tras su descarte de salir convocado en el Mundial, el español se siente bien al ser tenido en cuenta en la nómina principal de Lazio y confirmó que “siempre aprendes, vayas donde vayas. Vine aquí para ganar, soy ambicioso y por eso vine aquí. Sarri me dijo que quería ganar y me convenció. Acepté este importante desafío”.