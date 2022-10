Perdió sin jugar: ¿por qué FC Barcelona fue eliminado de Champions?

FC Barcelona entró al partido de Champions League contra Bayern Munich perdiendo rotundamente. ¿Cómo así? Dependía de un milagro para seguir vivo en el torneo y eso, al final, no ocurrió.

¿Qué necesitaba en el duelo entre Inter y Viktoria Plzen? Casi nada: una victoria del colero del temible grupo C para que se igualara la cuenta con los italianos, siempre y cuando lograra imponerse contra su verdugo alemán en el Camp Nou. Pero goleó el Inter 4-0, sumó 10 unidades y adiós a la ilusión.



Los azulgranas, que invirtieron una fortuna en el último mercado, se resignaron con 4 puntos y la posibilidad de llegar máximo a 7, a quedarse en la Europa League. Claro, si logran superar al líder Bayern, que tiene 12 puntos.



El equipo vio en la sede del club la victoria del Inter que fue la confirmación de la tan sospechada eliminación y ahora la matemática no es salvación: venciendo o no al Bayern, los azulgranas ya no tienen posibilidades reales de acceder a los octavos de final de la Champions League.

