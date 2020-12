¿Golpes entre 'Papu' Gómez y Gasperini? Pistas sobre lío de Atalanta

El enorme lío que se produjo en el vestuario de Atalanta, y que tuvo como protagonistas al técnico Gian Piero Gasperini y al capitán Alejandro 'Papu' Gómez, sigue sumando capítulos.

El último fue cortesía de Antonio Cassano, exinternacional italiano, quien dijo en el programa de Christian Vieri, 'Bobo TV' de Twitch, que el asunto fue tan grave que se habrían ido a las manos.



"Dicen que se pegaron", aseguró Cassano. Y aunque se esperaba que fuera solidario con el jugador, se la jugó por el DT: "Si Gómez lo hizo tan bien en Bérgamo, se lo debe todo al míster. Se convirtió en un jugador internacional gracias a él, llegando a la Selección0. Gasperini en Atalanta creó a todos. No me gustan los que se portan así, si yo tengo un problema digo lo que pienso y si no se puede arreglar me voy", declaró.



En su opinión, la directiva debe tomar cartas en el asunto no por su capitán sino por el entrenador que los puso en los lugares destacados que ha ocupado en el Calcio y en la Champions Legaue, en la que recientemente clasificó a octavos de final.



"Gómez debe darle las gracias a Gasperini, pedir perdón e irse. Yo tuve problemas en todos los vestuarios y me echaron de todas partes, pero en una situación como la de Atalanta, Gasperini debe tener el mando, demostrarle al vestuario que si alguien hace lo del 'Papu' se tiene que ir", dijo Cassano.



Los rumores de la prensa italiana sugieren que Gómez criticó las disposiciones tácticas de Gasperini, que lo culpó de no encontrar soluciones a los problemas defensivos sufridos especialmente en el Calcio y que eso desencadenó una candente discusión que, según Cassano, habría llegado a las manos.



En las oficinas del Atalanta todavía no hay un pronunciamiento oficial y el tiempo sigue pasando sin que se resuelvan las diferencias.