Gasperini reconoce lío con 'Papu' Gómez: 'no sé cómo se superará'

El secreto a voces del lío en el vestuario del Atalanta fue confirmado este domingo por uno de sus protagonistas: el técnico Gian Piero Gasperini.

El DT reconoció que existe una preocupación, más allá de las últimas victorias en Champions League (0-1) contra Ajax, y contra Fiorentina (3-0) en el Calcio, por sus diferencias con el capitán Alejando 'Papu' Gómez.



Las suspicacias se dispararon este domingo cuando el argentino fue suplente, algo que pudo estar justificado por la necesidad de darle descanso, con los duelos contra Juventus y Roma a la vuelta de la esquina, pero que en la actual coyuntura obligó al DT a hablar de la tensión interna.



"Gómez para nosotros ha sido el jugador más importante en mis cinco años (como técnico del Atalanta). Creo que dirigí 200 partidos y él jugó 195. Hay situaciones que se deben estudiar. Este año, tras dos temporadas, el rol del 'Papu', el de todocampista, en algunos partidos fue difícil de proponer para el equipo", dijo Gasperini en declaraciones a la televisión italiana "Sky Sport".



"Los rivales cambian, te enfrentan de manera distinta. Siempre debe haber confianza y disponibilidad. De no ser así, es más difícil para mí y para el jugador", agregó.



"No sé cómo se superará lo acontecido. Yo busco lo mejor para el equipo y Gómez es un gran jugador. Nunca he tenido dudas sobre esto", concluyó.



'Papu' Gómez llegó al Atalanta en 2014 y suma 59 goles en 250 juegos, lo que justifica su rol de capitán y hace tan difícil la situación con su DT: "las decisiones fuertes las tiene que tomar el club. No se trata de resultados, se trata de qué hacer en el próximo futuro. Hay que tratar de ser siempre competitivos, hacer algo que dé estímulo a todos, porque si te paras, vuelves atrás. Si no hay sintonía es un problema", concluyó Gsperini.